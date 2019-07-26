منتخبنا إلى المركز 65 في تصنيف «فيفا»

المصدر: باريس - أ ف ب

تقدم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مركزين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ووصل إلى المركز 65، فيما تقدم المنتخب السعودي مركزاً واحداً إلى المركز 68، وحققت الجزائر المتوجة بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، قفزة كبيرة، بلغت 28 مركزاً، لتصبح في المركز 40، وجاءت السنغال في المركز 20، وتونس 29 «تراجعت 4 مراكز»، كما تقدم المغرب ستة مراكز إلى المركز 41. ومصر تسعة مراكز (49). واحتفظت بلجيكا بالصدارة، بفارق عشرين نقطة فقط عن البرازيل، وتراجعت فرنسا بطلة العالم إلى المركز الثالث.