المادة 21 حديث أندية دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتصدر المادة 21 من القانون الخاص بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، موضوعات «البرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي والشركات التابعة لها»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شرطة دبي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في مقر المجلس، وتعد هذه المادة حديث أندية دبي، ويركز البرنامج التدريبي على شرح بنود ، هذه المادة والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ويتم خلال البرنامج، تناول موضوعات عن الوقاية والاستخدام الآمن لقنوات التواصل الاجتماعي، بجانب أهمية المواقع والحسابات الرسمية في التواصل مع الجماهير، ودور الإعلام الرياضي في توعية الجمهور، والمبادئ الرئيسة لميثاق الجماهير الرياضية بالأندية.