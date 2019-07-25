«الاستئناف» ترفض شكوي نادي الإمارات

المصدر: دبي- العوضي النمر

أيدت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قرار لجنة الانضباط فيما يتعلق برفض شكوى نادي الإمارات ضد شباب الأهلي فيما يتعلق بموضوع الإشارة بين لاعب الفجيرة جبرائيل وحارس شباب الأهلي ماجد ناصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الجنيبي، حيث تم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

وقال المستشار الدكتور صالح الحمراني نائب رئيس اللجنة، إنه تم الاطلاع على كافة الأمور المتعلقة بالشكوى ومذكرات أطرافها ومشاهدة المباراة كاملة، ولم يثبت للجنة وجود أي مخالفات.

واضاف: يحق لنادي الإمارات اللجوء للجنة التمييز في اتحاد الكرة.