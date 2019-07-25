«العميد».. 3 ألوان في الموسم الجديد

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشفت شركة النصر لكرة القدم عن الزي الجديد الذي سيرتديه لاعبو الفريق الأول في الموسم المقبل من تصميم الشركة الرياضية العالمية «أديداس».

ويتكون الزي من 3 ألوان، هي الأزرق والرمادي والأبيض.

ونشر النصر على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن الزي الجديد يرتديه مجموعة من نجوم العميد، تضمن عبارة «وسط اختلاف الألوان يبقى وهج الأزرق شغفاً لكل باحثٍ عن التميز والتألق». ونال «اللوك» الجديد إعجاب جماهير النصر الذين عبروا عن تميز الطقم والحلة الجديدة للفريق.

من جهة أخرى يواصل الفريق تحضيراته في معسكر الإعداد الخارجي الذي تحتضنه ألمانيا، ويأمل العميد تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي تحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر الذي يخوض خلاله «العميد» 4 مباريات ودية متدرجة المستوى ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات.