«خفة دم» كينو تسبق موهبته في معسكر الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

سرق البرازيلي كينو نجم الجزيرة الجديد القادم من بيراميدز المصري، الأنظار داخل معسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد بهولندا، والذي انضم إليه الاثنين الماضي، بعد أن سبقت «خفة دمه» موهبته الكروية التي حققت له شهرة واسعة جعلته مطلوباً في عدد من الأندية، لكن الجزيرة نجح في كسب الصفقة وضمه إلى صفوفه.

وأضاف كينو برشاقته وتعامله البسيط مع سرعة اندماجه مع المجموعة داخل وخارج الملعب أجواء مرحة في المعسكر، ونجح النجم البرازيلي خلال 72 ساعة فقط في أن يكون نجماً بعيداً عن المستطيل الأخضر رغم وضوح موهبته في التدريبات، لكن الموهبة لم تكن مفاجئة باعتبار أنه معروف بها، بينما كان اللافت للنظر «خفة الدم» ومداعبته لزملائه بروح مرحة وكلها منحت الجميع مؤشرات إيجابية بانسجامه السريع، مما يزيد من حظوظ نجاحه الذي ينتظره جمهور فخر أبوظبي في الموسم الجديد.