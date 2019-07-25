الفجيرة يلاقي إف كي زويراني التشيكي ودياً

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

يستهل الفجيرة أولى تجاربه الودية اليوم أمام فريق إف كي زويزاني التشيكي عبر معسكره الخارجي، والذي يستمر حتى التاسع من أغسطس المقبل.

وكان الفريق الفجراوي قد استبق المعسكر الخارجي بإقامة تجمع داخلي حرص خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة على تنفيذ برنامجه التدريبي لرفع معدلات اللياقة البدنية والتكتيك، وأظهر خلاله اللاعبون تجاوباً ملحوظاً.

وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الفجيرة أن ناديه يسابق الزمن من أجل أستكمال ملف التعاقدات وتهيئة الأجواء الملائمة للفريق الأول عبر دعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين.

مشدداً على ضرورة الاستفادة القصوى من فترة الإعداد وتفادي الأخطاء والظروف الصعبة التي واجهت الفريق في الموسم المنصرم ووضعته على حافة الهبوط قبل أن ينجو في المواجهة الأخيرة بالفوز على شباب الأهلي، موجهاً الشكر إلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي على الدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة، التي يحظى بها الفريق من أجل تحقيق تطلعات الجماهير الفجراوية.

يذكر أن الفجيرة أبرم مؤخراً عدداً من الصفقات للموسم الكروي الجديد أبرزها التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناثان بينيتس «29عاماً» والمدافع الإيفواري مارشال فضلاً عن تجديد عقد البرازيلي فرناندو غابرايل للموسم الثاني، فيما لا يزال البحث جارياً عن الأجنبي الرابع، أما على صعيد اللاعبين المواطنين ضم كلاً من خليفة خاطر ومحمد سالم الظاهري وعبدالله صالح بالإضافة إلى تجديد عقود لاعبيه أحمد موسى المعار من نادي شباب الأهلي، وإبراهيم المنصوري بالإضافة إلى كابتن الفريق هلال سعيد.