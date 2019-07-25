السماوي يتعادل مع إلبالو الإسباني ويلتقي بادغواز غداً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وضع السماوي بصمته في أولى مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي بإسبانيا تأهباً للموسم الجديد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام إلبالو صاحب الأرض الذي تقدم بالهدف الأول ولكن أحمد مال الله نجح في إدراك التعادل مفتتحاً أهداف فريقه في الموسم الجديد بعد أداء جيد خاصة في ظل مشاركة العديد من الوجوه الجديدة وصغار السن.

وأعلن السماوي عن مواعيد مبارياته الودية المقبلة، كاشفاً أداء 3 مواجهات أخرى أمام بادغواز غداً ويوم 2 أغسطس المقبل ضد غرناطة والمباراة الرابعة والأخيرة بإسبانيا ستكون ضد ماربيك يوم 7 من ذات الشهر. من جانبه أكد الألماني وينفريد شايفر المدير الفني للسماوي أن الأجواء رائعة في المعسكر وأنهم يرغبون في الاستفادة من فترة الإعداد ووصول الفريق إلى أفضل درجات الجاهزية.

مؤكداً أن هنالك جملة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها عبر الفترة الحالية وقبل العودة إلى الدولة، مثل رفع معدل اللياقة البدنية والتكتيك وخلق روح الفريق الواحد مع دعم الانسجام بين اللاعبين داخل وخارج الملعب وقال شايفر: نستطيع أن نقوم بكل هذه المهام خاصة أن الفريق به لاعبين أقوياء يتمتعون بروح معنوية عالية ويعملون بتحد كبير ويرغبون في الوصول إلى مستوى جيد.

خطة للمستقبل

وأشار شايفر إلى أن تجهيز الفريق للدوري مستمر لكن هدفه أكبر من ذلك، وأضاف: نريد بناء فريق قوي وهذا لا يحدث في أيام قليلة، خطتي الوصول بفريق بني ياس إلى أعلى مستوى وهذا يتطلب 3 أو 4 سنوات.

وعلق المدرب الألماني على فقده لكابتن الفريق فواز عوانه، بانتقاله معاراً إلى الوحدة الذي ينضم إلى تدريباته غداً، ذاكراً أن فريقه يستهدف تحقيق الانتصارات في الدوري لكن عندما يتعلق الأمر بالوطن فإن الوضع يكون مختلفاً، فواز انتقل إلى نادي لديه مهمة في البطولة الآسيوية وهنا تكون النظرة للوطن دائماً هي الأهم، من الجيد أن يكون هناك تعاون بين الأندية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

استقبال ووداع

واحتفلت بعثة السماوي باستقبال ثلاثي الفريق الدولي، فهد الظنحاني وحسن المحرمي وخالد البلوشي الذين انضموا إلى المعسكر، مع وداع القائد فواز عوانة وعودته إلى الدولة للانضمام إلى تدريبات فريقه الجديد الوحدة.