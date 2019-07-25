شراكة بين النصر ومستشفى الزهراء بدبي

المصدر: دبي- خالد المهيري

أبرمت إدارة نادي النصر ومستشفى الزهراء بدبي اتفاقية رعاية طبية لمدة عام واحد قابلة للتجديد، تصبح بموجبه الأخيرة شريكاً طبياً للنادي.

ووقع الاتفاقية من جانب «العميد» عبدالباسط علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي بالإنابة، فيما وقع الاتفاقية من جانب مستشفى الزهراء في دبي الدكتور مهيمن عبدالغني الرئيس التنفيذي للمستشفى.

سعادة

وعبر عبد الباسط علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي بالإنابة، خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته البالغة بالشراكة مع مستشفى الزهراء في دبي، خاصة أننا نسعى دائماً في نادي النصر إلى بناء شراكات مع الجهات الأخرى، ونحن نتمنى أن تكون هذه الاتفاقية هي بداية لفتح آفاق وأبواب أخرى لا سيما في المجال الطبي، إذ نسعى إلى الاستفادة من التجارب الطبية لدى المستشفيات التي تمتلك تاريخ طويل في المجال الطبي، والذي سينعكس بشكل إيجابي على المستوى الرياضي بشكل عام.

وأضاف عبد الباسط علي: إن نادي النصر يقدر الداعمين لمسيرته من المؤسسات الوطنية الرائدة، ويعتبرهم شريكاً أساسياً بالنجاحات التي تحققها فرق النادي في مختلف الرياضات، مبدياً تفاؤله الكبير بما ستنتجه هذه الشراكة من إسهامات ونجاحات في المرحلة المقبلة.

وقال عبد الباسط علي، إن العلاقة مع مستشفى الزهراء في دبي سوف تشمل الاستفادة المتبادلة بين الجانبين، سواء في الفعاليات الذي يقوم النادي بتنظيمها، والمؤتمرات وبرامـج التوعويـة.

شكر

ومن جانبه، تقدم الدكتور مهيمن عبدالغني الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء في دبي، بالشكر الجزيل لإدارة نادي النصر، معبراً عن فخره واعتزازه بالشراكة مع نادي النصر الذي يعد ركناً هاماً من أركان الرياضة في منطقة الخليج العربي، مؤكداً أن مؤسسته تتشرف بدعم عميد الأندية الإماراتية في مسيرته الرياضية المقبلة، وأنها ستسخر كل خبراتها وإمكاناتها، وستعمل على تقديم أرقى الخدمات الطبية لنجاح هذه الشراكة وامتدادها خلال السنوات المقبلة.

حرص

ولفت الدكتور مهيمن عبدالغني إلى أن الشراكة تأتي في إطار حرص المستشفى على القيام بالدور المجتمعي لدعم الأحداث والفعاليات الرياضية والمجتمعية في الدولة، من خلال دعم نادي النصر الذي يحظى بتاريخ عريق وقاعدة جماهيرية عريضة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً أن تكون هذه الشراكة بداية لتعاون مثمر مع العميد.

اتفاقية

تنص الاتفاقية على تولي مستشفى الزهراء في دبي ترتيبات الفحوصات الطبية الأولية للاعبين، وتوفير سيارات الإسعاف خلال المباريات، بجانب الخدمات الطبية والتوعوية الأخرى للموسم الرياضي 2019- 2020.

كما تتيح الاتفاقية، القيام بالفحوصات المجانية للجمهور خلال المباريات الكبرى، وكذلك إرسال بعثات دراسية للكادر الطبي لنادي النصر، وتبادل الخبرات بين الجانبين.