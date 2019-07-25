خورفكان يعبر إف سي مصر.. وفهد حديد يقترب من التوقيع

المصدر: خورفكان - محمد فضل

في أولى تجاربه الإعدادية بمعسكره الخارجي فاز خورفكان ودياً على فريق إف سي مصر، أحد فرق دوري الدرجة الثانية بنتيجة 2 - 1، سجل هدفي نسور خورفكان البرازيلي رفائيل دودو، وعادل جمال، وذلك في الدقيقتين 28، و85، وقام مدرب فريق خورفكان البرازيلي كاميلي بالدفع بكل عناصر الفريق الموجودة حالياً بالمعسكر،.

وذلك بغية الوقوف على المستوى البدني والخططي للعناصر المشاركة في الإعداد، كما دفع باللاعب فهد حديد الموجود مع البعثة أيضاً، وذلك بغرض الوقوف على مستواه قبيل ضمه رسمياً لكشوفات الفريق الأول، وأظهر حديد مستوى متميزاً خلال المباراة الودية الأولى.

بدوره امتدح الكابتن فهد الكسار مدير الفريق شكل الأداء في المباراة الأولى.. لافتاً إلى أن الرضا كان العنوان الأمثل للتجربة، وذلك من واقع التجانس الذي أظهره اللاعبون والفرصة التي استفاد منها المدير الفني في إشراك أكبر عدد من العناصر، إلى جانب وقوفه على الاستجابة للتوجيهات والرؤية الفنية المخطط لها، وسيخوض نسور خورفكان المباراة الودية الثانية يوم السبت المقبل أمام الترسانة.

وداخلياً استقبل مجلس إدارة نادي خورفكان وفداً من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة جاسم الدوخي منسق إدارة التطوير الرياضي، وذلك بغرض الوقوف على تطوير الألعاب الجماعية بالنادي من حيث الملاعب والصالات الرياضية وعدد المدربين وزيادة الفئات العمرية المستهدفة.