«الإمبراطور» يفسخ التعاقد مع خميس

المصدر: دبي- خالد المهيري

أعلن نادي الوصل رسمياً إنهاء تعاقده مع اللاعب خليل خميس. وتقدم الإمبراطور بالشكر للاعب على جهوده خلال الفترة التي قضاها بين صفوفه، متمنياً له التوفيق في المستقبل.

وتشير التوقعات، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، في طريقه للانضمام مجدداً إلى نادي الفجيرة، الذين نجحوا في البقاء في دوري الخليج العربي الموسم الماضي.

وكان خليل خميس قد انتقل من «الذئاب» إلى «الإمبراطور» في العام 2016، في صفقة قدرت بنحو أربعة ملايين درهم لأربعة مواسم.

وكانت إدارة «الإمبراطور» عن قد ضخت عدداً من الدماء الجديدة في الفريق خلال «ميركاتو الصيف» إذ تعاقدت مع البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني، والغاني بشير الحسن في صفقة انتقال حر، وحبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، والأرجنتيني خواكين بيريز، قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني.

ولاعب الوسط عبد الرحمن أحمد المهري، قادماً من نادي عجمان، والنجم الإكوادوري فرناندو غايبور المعار من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني لموسم واحد، والظهير الأيمن البرازيلي ناتان فيليبي، بالإضافة إلى تصعيد 6 لاعبين من الفريق الرديف.

وفي الوقت ذاته، خرج من صفوف «الإمبراطور» كل من وحيد إسماعيل الذي انتقل إلى نادي عجمان، وكل من عبد الله صالح وحميد عباس اللذين انتقلا إلى نادي الفجيرة، وهزاع سالم الذي انضم إلى نادي النصر، ويوسف الزعابي الذي انتقل إلى نادي كلباء، وأحمد عيسى الذي انضم إلى نادي خورفكان، وعبد الله كاظم الذي ذهب إلى نادي حتا، و كايو كانيدو الذي انتقل إلى نادي العين.

استعدادات قوية

ومن جانب آخر، واصل الفريق الأول لـ «الإمبراطور» استعداداتهم القوية للموسم الجديد، خلال معسكرهم الخارجي في مدينة كابرون النمساوية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوصل جانباً من تدريبات الفريق في المعسكر، والتي انقسمت على فترتي الصباح والمساء.