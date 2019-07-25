العروبة يتعاقد مع لاعب الحصن خالد بوهندي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أعلن نادي العروبة عن تعاقده مع اللاعب خالد بوهندي القادم من دبا الحصن، وذلك لموسم واحد قابل للتجديد، وحضر التوقيع كل من خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية وحمد الشيخ نائب رئيس اللجنة الفنية.

وأكد خليفة الملاحي أن لاعب خط الوسط بوهندي والذي سبق وأن خاض تجربة مع خورفكان سيكون أحد خيارات الجهاز الفني للفريق خلال استحقاقات الموسم الكروي المقبل 2019 /‏2020، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة يدرس حالياً أسماء، وذلك فيما يتعلق بالتعاقد مع المحترفين الأجانب، وضم عدد آخر من اللاعبين المواطنين، تجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع أشارت إلى اقتراب العروبة من كسب توقيع محترف الفجيرة السابق عمر كوسوكو.