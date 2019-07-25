عبد الملك جاني: المقعد الآسيوي مكسب لكرة الصالات

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

اعتبر عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اختيار ابن الإمارات خميس الشامسي لعضوية لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية في الاتحاد الآسيوي مؤخراً، مكسباً حقيقياً للعبة، لاسيما وهي المرة الأولى ينضم فيها كادر وطني للجنة القارية.

وقال إن اختيار الشامسي يعكس كفاءة كوادرنا الوطنية وحجم التطور في اللعبة في كافة المستويات، وقال جاني تفصيلاً في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»:

بداية لابد من الإشادة بوسائل الإعلام في الاهتمام ونشر نشاط كرة قدم الصالات في الدولة، وحرص اللجنة التنفيذية بالوصول للعبة للمستويين القاري والدولي، وجاء ذلك نتاجاً للتعاون غير المحدود بين اتحاد كرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي الحاضن الرسمي للعبة في الإمارات.

نجاحات كثيرة

وأضاف جاني: اللعبة حققت كثيراً من الطموحات في المستوى الفني والتنظيمي، ورغم هذه النجاحات كانت هناك نظرة أبعد في ضرورة تواجد أبناء الإمارات في المحافل الخارجية، لاسيما والإمارات خطت خطوات مميزة في اللعبة خلال السنوات الماضية منذ إشهار كرة الصالات قبل أكثر من 10 سنوات، وبفضل تعاون الجميع استمرت النجاحات في حصول الإمارات على مقعد قاري مهم باختيار ابن الإمارات خميس الشامسي عضواً في لجنة كرة قدم الصالات والشاطئية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال، إن وصول الشامسي للجنة القارية يعتبر مكسباً حقيقياً للإمارات، يعكس كفاءة كوادرنا الوطنية، ويعبّر عن حجم العمل الدؤوب في اللعبة سواء من اتحاد الكرة أو مجلس الشارقة الرياضي.

وقدم التهنئة للشامسي وقال إن هذا الاختيار يمثل أيضاً دافعاً لأبناء الإمارات لتحقيق طموحاتهم في لعبة كرة قدم الصالات، والوصول لمكانة مرموقة إقليمياً وقارياً ودولياً، ونوه جاني بأن اللجنة التنفيذية مع مجلس الشارقة الرياضي لن تألو جهداً في توفير كل مقومات النجاح لوصول الكوادر الوطنية إلى أعلى المناصب وفقاً لاستراتيجية واضحة يسير فيها العمل.