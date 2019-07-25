«دبي الرياضي» يلتقي مديري شركات الكرة بالأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

التقى مجلس دبي الرياضي مع المديرين التنفيذيين لشركات كرة القدم في أندية دبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في المجلس.

وطارق الجناحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ومحمد علي عامر المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، ود. خالد الزاهد المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي لكرة القدم، وحيي حسن البدواوي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي حتا.

وعبير الخاجة مدير قسم الإعلام، وتوفيق الزهروني أخصائي شركات كرة القدم، وعدنان العيوني أخصائي الأكاديميات بالمجلس، في حضور عدد من لاعبي الأندية، المنتسبين لبرنامج تطوير المواهب الشابة في أندية دبي.

برنامج للمنتسبين

وتم خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بالبرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي والشركات التابعة لها الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع شرطة دبي الاثنين والثلاثاء يومي 29 و30 الجاري، والذي يتضمن موضوعات عن الوقاية من الجرائم الإلكترونية، والاستخدام الآمن لقنوات التواصل الاجتماعي.

ودور ضباط الارتباط وعلاقته بالجماهير، وأهمية المواقع والحسابات الرسمية في التواصل مع الجماهير، والمبادئ الرئيسية لميثاق الجماهير الرياضية بالأندية، وخطط الاتصال الفعالة مع الجماهير ودور روابط المشجعين، واطلع ناصر آل رحمة خلال لقائه مع اللاعبين المشاركين على تفاصيل البرنامج والتدريبات وما حققته من استفادة خلال المرحلة الأولى من البرنامج.

وأكد أهمية التركيز على صناعة نجوم المستقبل في كرة القدم من خلال الاستفادة من البرامج التي يطلقها المجلس، كما حفزهم على ضرورة الاجتهاد في التدريب والالتزام بتعليمات المدربين وتنفيذ كافة توجيهاتهم لتحقيق أفضل النتائج، كما شكر رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين بالأندية على تعاونهم في إنجاح البرامج التي ينظمها المجلس.

وفد تطوير المواهب

كما التقى مجلس دبي، مع وفد «برنامج تطوير المواهب الرياضية الشابة»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ومركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري في العالم، الذين سيغادرون الدولة إلى معسكر تدريبي بإسبانيا في الفترة من 15 إلى 31 أغسطس المقبل، تحت مظلة لاليغا التي تعد من أفضل الدوريات العالمية وسيخوضون مباريات تنافسية ضد أفضل أندية الشباب في إسبانيا وتدريبات مع أفضل الكوادر الفنية العالمية، وتم إطلاق هذا البرنامج تعزيزًا لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة وإعداد الجيل القادم من اللاعبين القادرين على قيادة مسيرة التطوير وتحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في كافة المحافل الدولية.

51 لاعباً في البرنامج

ويضم البرنامج 51 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس التعليمية، وفي مقدمتهم اللاعبون الثمانية المشاركون من أندية دبي، وهم: المهاجم ربيع حسن البلوشي من نادي الوصل، والحارس يوسف فهد آل رحمة من نادي الوصل، ومن نادي حتا يشارك المهاجم سيف سالم البدواوي، والمدافع فارس سالم البدواوي، ومن نادي شباب الأهلي يشارك المهاجم خليفة خميس سعد، والحارس موسى عبدالله موسى، ومن نادي النصر يشارك المدافع أحمد جاسم البلوشي، والمهاجم علي محمود الجسمي.

أبناء النجوم

يضم برنامج تطوير المواهب الرياضية الشابة، لاعبين من أبناء نجوم المنتخب الوطني السابقين وهما أبناء اللاعبين خميس سعد، وعبدالله موسى، ويعد هذا امتداداً لمسيرة النجوم الوطنيين لإثراء كرة القدم من خلال السير على خطى والديهم لتحقيق الإنجازات.