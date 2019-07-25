الأبيض الشاب يواجه سلوفينيا غداً

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يواجه منتخبنا الوطني للشباب غداً، نظيره السلوفيني في أولى مبارياته الودية بمعسكره الخارجي في سلوفينيا، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عامـاً 2020، وبطـولة غرب آسيا في فلسطيـن، التـي ستقـام من 22 أغسطــس إلـى 1 سبتمبـر.

واستعد الأبيض لمواجهة الغد تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، تحت قيادة المدرب ميلين، بمشاركة 26 لاعباً ومن المنتظر أن يخوض الأبيض الشاب مباريات ودية أخرى أمام نادي ديموزالي السلوفيني الأول من أغسطس، ونادي أولمبيا السلوفيني 6 أغسطس، ومنتخب كرواتيا يوم 8 أغسطس.