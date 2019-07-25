دبا الحصن يعيّن سرور مشرفاً وطاهر إدارياً للفريق الأول

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

عيّن مجلس إدارة نادي دبا الحصن، رسمياً، كابتن الفريق السابق ولاعب منتخبنا الوطني محمد سرور، مشرفاً على الفريق الأول، وعلي سعيد طاهر إدارياً، وتم توقيع العقود مع الإداريين الجدد، بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة.

ومحمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف وأمين السر المساعد، وخالد عبد الله رئيس قطاع كرة القدم والمراحل السنية، وعبيد سعيد خميس رئيس اللجنة الرياضية والألعاب الجماعية والفردية، وتمنى إبراهيم بغداد للإداريين الجدد، التوفيق مع الفريق الأول، الطامح للظهور الجيد خلال مباريات موسم دوري الدرجة الأولى.

مشيداً في الوقت نفسه بالخبرات الكروية الكبيرة التي يمتلكها محمد سرور، من خلال تجواله بين أندية الدولة، فضلاً عن الكاريزما التي يتحلى بها لاعب منتخبنا الوطني السابق، كما امتدح بغداد أيضاً الإداري علي طاهر صاحب الخبرة الكبيرة.