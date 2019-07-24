العروبة يتعاقد مع لاعب الحصن خالد بوهندي

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أعلن نادي العروبة عن تعاقده مع اللاعب خالد بوهندي القادم من دبا الحصن وذلك لموسم واحد قابل للتجديد، وحضر التوقيع كل من خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية وحمد الشيخ نائب رئيس اللجنة الفنية.

وأكد خليفة الملاحي بأن لاعب خط الوسط بوهندي والذي سبق وأن خاض تجربة مع خورفكان سيكون أحد خيارات الجهاز الفني للفريق خلال استحقاقات الموسم الكروي المقبل 2019/2020، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة يدرس حالياً الأسماء وذلك فيما يتعلق بالتعاقد مع المحترفين الأجانب وضم عدد آخر من اللاعبين المواطنين، وتجدر الإشارة الى أن بعض المواقع أشارت الى اقتراب العروبة من كسب توقيع محترف الفجيرة السابق عمر كوسوكو.