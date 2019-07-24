دبا الفجيرة يقترب من ضم الأرجنتيني لوسيانو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي دبا الفجيرة عن تعاقدات جديدة، ضمت كلاً من فيصل الخديم العائد لناديه السابق، من بني ياس.

كما اقترب النادي من إغلاق ملف الأجانب بضم المحترف الأرجنتيني كلاوديو لوسيانو الذي سيصل في غضون الأيام القادمة للتوقيع الرسمي على عقد النادي والانضمام رسمياً إلى زميله البرازيلي فينسيوس لاعب دبا الحصن وهداف دوري الأولى في الموسم الماضي، ورحب سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة بكل من فيصل الخديم ولوسيانو في قلعة النواخذة.

مشيراً إلى أن عودة الخديم تمثل إضافة حقيقية للفريق الطامح في العودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة، منوهاً بأن الخديم يمتلك خبرة كبيرة وتألقاً بشكل لافت مع بني ياس خلال المواسم الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن التجمع الداخلي للفريق الذي انطلق يوم السبت الماضي حضره أكثر من 22 لاعباً وبتواجد الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني محمد الخديم.

مشيراً إلى أن التدريبات الداخلية ستستمر حتى عطلة عيد الأضحى ليعاود بعدها الفريق التمارين تأهباً لمباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة أواخر سبتمبر القادم، وأكد الخطيبي أن إلغاء فكرة إقامة المعسكر الخارجي تمت بالإجماع.

وذلك لتباعد المسابقات التي نظمها اتحاد الكرة وسيشارك فيها دبا الفجيرة، حيث تقام مباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة يوم 27 سبتمبر القادم، فيما تنطلق مسابقة دوري الدرجة الأولى المؤهلة للعب في دوري الخليج العربي خلال شهر نوفمبر القادم، منوهاً بأنه لا فائدة من إقامة معسكر خارجي في ظل هذه الظروف، وسيكتفي النواخذة بمعسكرات داخلية وإجراء مباريات ودية.