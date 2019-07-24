أروابارينا: شباب الأهلي منافس بالعمل وليس بالكلام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي شباب الأهلي، أن فريقه سيكون منافساً قوياً على كل البطولات في الموسم المقبل، ولكن هذا لن يكون إلا من خلال العمل الجاد، وليس بالكلام فقط، وأثنى على الأجواء الإيجابية للمعسكر الخارجي الحالي للفريق في سلوفاكيا، من خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على «تويتر».

إعداد مهم

وقال أروابارينا: لدينا حالياً فترة إعداد مهمة، ونبذل خلالها جهداً كبيراً، ونحن نجد تجاوباً كبيراً من اللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في سلوفاكيا، والذي يسير بشكل جيد، وفي الحقيقة البيئة المحيطة بالمعسكر تساعدنا كثيراً في أداء مهمتنا، ودرجة الحرارة مناسبة للتدريبات.

وأضاف: المسؤولون في نادي شباب الأهلي اختاروا المكان بعناية كبيرة، بحيث تتوفر فيه كل الإمكانيات المطلوبة، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على اللاعبين خلال التدريبات اليومية، ونتمنى أن يؤتي المعسكر ثماره، وينعكس إيجاباً على مشوار الفريق في مشاركاته بالموسم المقبل.

انضمام الدوليين

وأشار أروابارينا إلى أن اللاعبين الدوليين انضموا إلى تدريبات الفريق أمس، وقال: نحن نعمل بكل ما لدينا من جهد، وينتظرنا موسم طويل ومشاركات متعددة، واللاعبون يؤدون بمسؤولية كبيرة في المعسكر، لأنهم يدركون أهمية فترة الإعداد، ونحن نعمل وفق الخطة الموضوعة، لأن هذه الفترة هي زاد الموسم المقبل، وأكمل:

نسعى لأن تكون انطلاقة شباب الأهلي في الموسم الجديد مميزة، لأن المباراة الأولى دائماً، تعتبر مهمة لكل فريق، كون نتيجتها تنعكس بالسلب أو بالإيجاب على اللاعبين، وأنا سعيد باللاعبين الموجودين حالياً مع الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، وكذلك بلاعبي فريق تحت 21 سنة، وهم مجتهدون، ويحاولون تقديم أفضل ما لديهم خلال المعسكر.

الصفقات الجديدة

وتحدث أروابارينا، عن الصفقات الجديدة لشباب الأهلي، مع قلق بعض الجماهير من تأخر إتمام تلك الصفقات حتى الآن، قائلاً: إدارة النادي تبذل جهودها للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، ونتمنى أن تثمر الجهود عن التعاقد مع صفقات جيدة، وهناك بالفعل مفاوضات مع عدد من اللاعبين، ونتمنى أن تكلل بالنجاح.

إسعاد الجماهير

واختتم أروابارينا، قائلاً: «نتمنى أن ننجز الموسم المقبل عملاً ناجحاً، ونحقق من البطولات ما يسعد الجمهور، وأن نكون منافسين على كل البطولات، والمهم العمل على تحقيق هذا بالجهد المبذول، وليس بالكلام فقط».

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي مطالب الموسم المقبل، بالدفاع عن لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، مع المنافسة بقوة على درع دوري الخليج العربي، والسعي للفوز بكأس سوبر الخليج العربي، في المباراة التي تجمعه مع الشارقة بطل الدوري، قبل انطلاقة مباريات الدوري في الموسم المقبل، مع العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.