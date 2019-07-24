أقترح إجراء انتخابات اتحاد الكرة بنظام القائمة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

مع قرب إجراء انتخابات اتحاد الكرة يقترح علي حمد الحكم الدولي ومدير عام الاتحاد الأسبق، إجراء العملية الانتخابية بنظام القائمة، بحيث يختار الرئيس المرشح قائمته، التي تضم كوادر متخصصة في مختلف التخصصات والشرائح وفق لائحة الانتخابات، ويتم التصويت لاختيار إحداها خلال الجمعية العمومية التي تختار المجلس الجديد.

ومثل هذا الاقتراح يساهم في توفير التخصصات المطلوبة لإدارة العمل، ويعزز من التفاهم والتجانس بين الأعضاء، مما يكون له تأثير إيجابي على تطور العمل والارتقاء به، وعلى الرئيس تحمل تبعات اختياراته خلال فترة عمله.

11 كادراً إدارياً

ووجه علي حمد في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي» الشكر والتقدير إلى قيادات الدولة ومسؤولي الاتحاد الآسيوي على دعمهم القوي للكوادر الرياضية المختلفة، مما انعكس على اختيار الاتحاد الآسيوي لعدد 11 كادراً إدارياً للانضمام إلى لجان الاتحاد الآسيوي خلال الدورة الانتخابية الحالية، وهو عدد جيد يتناسب مع خبرة كوادرنا الإدارية المميزة.

والحقيقة أن لغة الأرقام تتحدث عن تمثيل قاري قوي للإمارات إدارياً وتحكيمياً، خلال السنوات الماضية، ففي مجال التحكيم تواجد طاقم كامل في مونديال روسيا ومثله في نهائي آسيا مرتين على التوالي وكأس العالم للشباب وارتفاع عدد حكام النخبة ولايزال الطموح عالياً، والتحدي المقبل في العمل سيكون على تواجد محاضرين بالآسيوي وجارٍ إعداد الدولي الأسبق خالد الدوخي لتلك المهمة.

هبوط كبير

وعن مستوى التحكيم المحلي يقول علي حمد: للأسف التحكيم يمر بهبوط في المستوى خلال السنوات الأخيرة لا يتناسب مع الدعم القوي المقدم له، ولابد أن تكون هناك وقفة صارمة من الحكام مع أنفسهم، لتقييم أدائهم، والسعي للارتقاء بمستواهم، بما يتواكب مع مكانة وإرث التحكيم دولياً وقارياً.

فنحن أول من قدم فكرة الاتصال بين الحكام في اللعب ونحن من الاتحادات المبادرة بتعديل اللوائح والتشريعات، وأول دولة عربية تطبق تجربة الحكم الإضافي ومن ثم تقنية الفيديو، وعلى الحكام العمل بجدية من أجل تقديم جهد متميز خاصة وأنهم يملكون القدرات لذلك، وفي ظل تواجد خبير محنك وهو علي الطريفي.

تقنية الفيديو

وفيما يتعلق باعتماد الحكام على تقنية الفيديو بشكل مبالغ فيه خلال الموسم الماضي يقول علي حمد: لا ننسى أن تقنية الفيديو جديدة على العالم، والكوادر لا تزال في حاجة إلى وقت للتمرس والتدريب عليها، ولا توجد مشكلة في الاعتماد على التقنية طالما تعيد الحق لأصحابه، وأتمنى أن نرى أداء أفضل للحكام وحسن التعامل مع تلك التقنية خلال الموسم المقبل، وللعلم نحن لدينا كوادر شابة سيكون لها مستقبل مثل أحمد عيسى وسلطان صالح وخالد الملا وغيرهم من الكفاءات التي ستدعم التحكيم خلال السنوات المقبلة.

أسباب الابتعاد

وبسؤاله عن سبب ابتعاده عن العمل الرياضي في الآونة الأخيرة يقول: صحيح لا أعمل محلياً ولكني قريب من المشهد، وقد نختلف أو نتفق في وجهات النظر ولكني حريص على حسن تمثيلي وطني عربياً وآسيوياً، وحريص على نجاح التحكيم الإماراتي من خلال الدعم القوي له ولعناصره، ومن كل قلبي أتمنى مزيداً من النجاح للتحكيم الإماراتي في الفترة المقبلة ولكوادرنا في مختلف الأماكن.

مجموعة «الأبيض»

وعن رأيه في المجموعة السابعة التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، يقول علي حمد: يجب ألا نهول كثيراً من قوة المجموعة الغير قوية، والتي سبق وتفوقنا على منتخباتها في السنوات الماضية، باستثناء بعض الفترات كان مستوى لاعبينا في هبوط.

ولكن مشكلة مجموعتنا العامل الجغرافي حيث كل المنتخبات من منطقة واحدة وهي «الآسيان» ولها طقسها المختلف، كما أن هذه المنتخبات متطورة، ولذلك يجب أن يكون استعداد منتخبنا جيداً من أجل تخطي تلك المرحلة، وأن يكون تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى وبشكل عام لابد من الحذر وعدم الاطمئنان تحسباً من أية مفاجآت.

دوري ضعيف

وعن رأيه في مستوى الدوري المحلي قال: دورينا لم يتطور فنياً حيث يمر بمرحلة هبوط غير مبررة، على الرغم من التميز التنظيمي، وقد يكون لخروجنا من تصفيات كأس العالم سبب، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى لابد من دراستها لمعرفة الأسباب والسعي لتدارك تلك الأسباب بالتعاون مع الأندية، ولكني ألاحظ تعدد القضايا القانونية على بعض أحداث الدوري، ومثل هذه القضايا أعتبرها نقطة سلبية تنال من اسم وسمعة دورينا ولابد أن نحد من مثل هذه القضايا حفاظاً على مكتسباتنا.

70

قال علي حمد إنه يجب العمل على تقليص عدد اللاعبين غير المواطنين، بعد أن ارتفع عدد الذين يحق لهم المشاركة إلى 6 لاعبين داخل الملعب، مما يقلل من فرص اختيار المدرب للاعبي «الأبيض»، وأصبحت خياراته محصورة في عدد 70 لاعباً فقط، يختار منهم 30 مجبراً، ولذلك أتوقع أن يكون تأثير ذلك سلبياً على المنتخب كبيراً مستقبلاً، ما لم يتم تدارك ذلك.