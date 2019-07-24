حتا يضم أمورا ويواجه زفيزدا البوسني اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن نادي حتا عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي دانييل أمورا قادماً من نادي الرائد السعودي ليمثل الفريق الأول للكرة في الموسم المقبل.

ويعتبر أمورا «31 عاما» ثالث المحترفين الأجانب في صفوف الإعصار لينضم إلى مواطنه كلايتون دوس سانتوس والبرتغالي ريكاردو فالنتيني. جرت مراسم التوقيع في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقيمه الفريق في صربيا بحضور علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول للكرة.

من جهة أخرى، يخوض «الإعصار» ثالث تجاربه الودية في معسكر صربيا اليوم، أمام فريق زفيزدا أحد فرق الدوري الممتاز في البوسنة في الساعة السادسة بتوقيت بلغراد «الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات». ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة المباراة عدداً من اللاعبين الجدد أبرزهم البرازيلي أمورا والبرتغالي ريكاردو فالنتيني الذي غاب عن المباراة الأخيرة لظروف صحية.

وكان حتا تعادل أخيراً أمام فريق نادي زيمون الصربي بهدف لمثله وحقق النتيجة ذاتها في المباراة الودية الأولى أمام فريق بورغا في معسكر الإعداد الخارجي. واقترب الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس من الاستقرار على التشكيلة الأساسية والتي شهدت تواجد النيجيري فيكتور نوانيري، الذي قد يحجز مقعده في التشكيلة في حال اقتناع المدرب بإمكانيات اللاعب وقدراته.

ومن المقرر أن يخوض حتا مباراة أو مباراتين قبل العودة إلى الإمارات في الثاني من أغسطس المقبل لاستئناف تحضيراته الداخلية ضمن مرحلة الإعداد الأخيرة التي سيلعب فيها الفريق مباراتين مع فرق محلية.