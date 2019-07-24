البريكي يمثّل الإمارات في نهائيات «فري ستايل» بفلوريدا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتضن «عالم دبي للرياضة»، المباراة النهائية لنسخة العام 2019 من بطولة الإمارات لمهارات كرة القدم الفردية «فري ستايل».

حيث توج فهد حسن البريكي بكأس البطولة، ليمثل الإمارات في النهائيات العالمية المقرر إقامتها في مدينة ميامي بفلوريدا في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتمكّن البريكي من التفوق على 16 لاعباً وسط أجواء تنافسية محتدمة والفوز بكأس البطولة.

وتعد بطولة الإمارات لمهارات كرة القدم الفردية منصة لأصحاب المهارات المتميزة في هذه الرياضة لاستعراض إمكانياتهم وبراعتهم في التحكم بالكرة، وسط عشاق الرياضة الذين حرصوا على الاستمتاع بهذه العروض الاستثنائية، والتي تعكس فنون التعبير عن النفس من خلال هذه اللعبة.