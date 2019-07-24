غايبور يلتحق بمعسكر الوصل في النمسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي الوصل عن التحاق النجم الجديد للإمبراطور الإكوادوري فيرناندو غايبور إلى معسكر الفريق بعد أن تم الانتهاء من استخراج تأشيرة سفره إلى النمسا.

وكانت بعثة الإمبراطور قد وصلت إلى النمسا يوم، أول من أمس، لبدء المرحلة الثانية من الاستعدادات للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يلعب الإمبراطور 8 مباريات ودية خلال المعسكر، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة القرعة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

والمقرر إقامتها في المغرب 27 يوليو الجاري، والتي ستحدد وجهة الفريق عقب نهاية المعسكر في النمسا، إما بالعودة إلى الإمارات، أو بالتوجه مباشرة إلى الدولة مستضيفة ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وكان فريق الوصل قد بدأ التدريبات، أمس، في كابرون النمساوية، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة الإعلان عن اللقاءات الودية، والتي سيلعبها الفريق خلال المعسكر.