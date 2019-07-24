يورغن: نتطلع إلى الألقاب الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي يورغن ستربيل المدرب الفني للجزيرة أن فريقه بدأ إعداده للموسم الجديد بحماس كبير، وأن هناك تعاوناً من اللاعبين وتجاوباً للاستفادة من هذه الفترة المهمة، مبيناً أنهم جميعاً يعملون بشكل جيد خاصة أنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز هذا الموسم.

وقال يورغن في تصريحات لقناة النادي الإعلامية على يوتيوب، من مقر معسكر الفريق في هولندا، إن البداية جيدة لكنهم يحتاجون إلى فترة 3 أسابيع لتنفيذ الجوانب التكتيكية، وأضاف: عندما يتعلق الأمر بأسلوب اللعب فإن ذلك يتطلب وقتاً وتركيزاً، صحيح أن الجزيرة اعتاد على المدربين من هولندا ولكن الأسلوب مختلف من مدرب إلى آخر، أنا أثق في تجاوب اللاعبين وأرى أن البيئة المحيطة بالنادي بشكل عام ستساعدنا على تنفيذ برنامجنا الإعدادي بطريقة ناجحة.

رغبة اللاعبين

وأشار مدرب الجزيرة إلى أن هنالك العديد من العوامل المساعدة أيضاً وسط اللاعبين تمثل للجهاز الفني ناحية إيجابية وتدعم عمله، أهمها تعاون اللاعبين.

وأضاف يورغن: أيضاً الجيد في الأمر أن معظم اللاعبين يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد وهذا مهم في التواصل والتفاهم.

لاعبو الأكاديمية

وأشاد مدرب فخر أبوظبي بمشاركة عدد من لاعبي أكاديمية فخر أبوظبي في المعسكر، ذاكراً: «تواجدهم يمثل فرصة جيدة أمام اللاعبين صغار السن لتطوير الموهبة والاستفادة من «علي وعلي»، (أي علي خصيف وعلي مبخوت)، وكل اللاعبين أصحاب الخبرة»، مبيناً أنه لا يهتم بعمر اللاعب والمهم عنده العطاء والموهبة.