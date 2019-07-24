عموري نصراوي.. حلم وشائعة

المصدر: علي - الظاهري

فتح رحيل اللاعب عمر عبدالرحمن عن نادي الهلال السعودي، الأبواب أمام مسلسل لا ينتهي من الشائعات حول مستقبله المجهول في الأيام المقبلة، لعل آخرها اقتراب اللاعب من الانتقال إلى نادي النصر.

وراجت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة أن ساحر الكرة الإماراتية يطرق أبواب العميد، وأن الصفقة تطبخ على نار هادئة.

وقال آخرون من عشاق القميص الأزرق أن الاتفاق حصل ولم تبقَ إلا تفاصيل صغيرة لتحسم الصفقة التي يتمناها كل نصراوي، فقدوم «عموري» بمهاراته الخارقة سيمنح العميد قوة تؤهله لمنازلة الكبار للتتويج بلقب دوري الخليج العربي بعد عقود من الجفاء.

صفقة يحلم بها الموج الأزرق حتى وإن فندها نادر المرزوقي وكيل أعمال عموري بقوله لـ«البيان الرياضي» إنه لا صحة للأنباء التي ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية حول اقتراب اللاعب من قلعة العميد.

وعلى الطرف الآخر أطلقت جماهير الهلال السعودي هاشتاق بعنوان #مطلبنا_التجديد_مع_عموري، مناشدين إدارة الهلال فتح ملف التمديد من جديد مع عموري بعد الإعلان عن إيقاف التفاوض مع اللاعب بسبب تأخره في الرد على عرض التمديد وفق البيان الرسمي الصادر من إدارة النادي السعودي أخيراً.