«الآسيوي» يعتمد مرشحي الإمارات في لجانه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين مرشحي اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم ضمن تشكيل لجانه الدائمة للدورة 2019-2023.

حيث تم اعتماد تعيين كل من عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد عضواً في لجنة المسابقات، وهشام الزرعوني عضواً في اللجنة المالية، ومسلم الكثيري عضواً في لجنة تراخيص الأندية، وأمل بو شلاخ عضواً في لجنة كرة قدم السيدات، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام عضواً في لجنة التطوير.

وخميس الشامسي عضواً في لجنة كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية، ويعقوب عيسى ناصر السركال عضواً في لجنة التسويق، والدكتورة ريمة الحوسني عضواً في اللجنة الطبية، وعلي حمد البدواوي عضواً في لجنة الحكام، وعمران الجسمي عضواً في لجنة الشؤون المجتمعية، وعبد الله حسن عضواً في اللجنة الفنية.

وقال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة إن اعتماد تعيين ممثلي اتحاد الكرة في لجان الاتحاد الآسيوي الدائمة يعزز رؤية اتحاد الكرة في تمكين الكفاءات الوطنية الرياضية ودعمها بشكل متواصل للعمل في الاتحاد القاري.