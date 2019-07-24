اتحاد الكرة يدعو «العمومية» لاختيار لجنة الانتخابات

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة سيدعو لجمعية عمومية خلال أكتوبر المقبل، من أجل اختيار لجنة جديدة للانتخابات، تتولى وضع لائحة جديدة للانتخابات التي ستجرى في أبريل من العام المقبل.

وكذلك اختيار لجنة للاستئناف على العملية الانتخابية. وستقوم لجنة الانتخابات بإعداد لائحة جديدة لانتخاب مجلس الإدارة، خلال الدورة الانتخابية المقبلة، وهناك مقترحان، لإجراء الانتخابات.

ويتضمن المقترح الأول، انتخاب رئيس، ونائب «خلاف منصب النائب الذي سيسند إلى رئيس رابطة المحترفين، ليكون هناك نائبان لرئيس مجلس الإدارة، وعنصر نسائي، وانتخاب 7 أعضاء، على أن يتم اختيار عضوين من أصحاب الخبرات التخصصية، بالتعيين من قبل رئيس المجلس بعد الانتخاب ويحق لهما التصويت، ويأتي مقترح تعيين عضوين لسد الثغرة التي أفرزتها الدورة الانتخابية الحالية، التي لم يوجد بها حكم كرة يتولى رئاسة لجنة الحكام.

أما المقترح الثاني خاص بوجود الوزن التصويتي، والذي يقضي بتصنيف الأندية حسب حجم النشاط الممارس في اللعبة، بمعنى أن النادي الذي لديه فرق في مختلف المراحل السنية وصولاً إلى مرحلة الرجال، يكون له عدد من النقاط أكثر من النادي الذي لديه فريق أو مرحلة سنية واحدة، والنادي المشارك في دوري المحترفين يكون له نقاط أعلى من النادي الذي يشارك في دوري الهواة.