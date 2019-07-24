نصف نهائي «خليجية الأكاديميات» اليوم

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تقام مساء اليوم 3 مباريات في الدور قبل الختامي لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تستضيفها إمارة عجمان سنوياً وتقام منافساتها على ستاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي بمركز كواترو الرياضي.

ويلتقي في المباراة الأولى في السادسة مساءً فريقا الفتى الذهبي السعودي مع سبورتي الكويتي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وتنطلق في السابعة والنصف مباراتا نصف النهائي فيلعب أكاديمية أوليه البحريني متصدر المجموعة الأولى مع أكاديمية نجوم 2030 السعودي، وصيف المجموعة الثانية، وفي اللقاء الثاني يلتقي أكاديمية كواترو متصدر المجموعة الثانية مع سمارت العماني في التاسعة مساءً.

يذكر أن هذه النسخة يشارك فيها عدد 6 أكاديميات يمثل الإمارات فيها فريق كواترو.