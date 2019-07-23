دبا الفجيرة يستعيد لاعبه الخديم من السماوي ويضم الأرجنتيي لوسيانو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي دبا الفجيرة عن تعاقدات جديدة ضمت كل من فيصل الخديم العائد لناديه السابق من بني ياس كما اقترب النادي من إغلاق ملف الأجانب بضم المحترف الأرجنتيني كلاوديو لوسيانو الذي سيصل في غضون الأيام القادمة للتوقيع الرسمي على عقد النادي والانضمام رسمياً إلى زميله البرازيلي فينسيوس لاعب دبا الحصن وهداف دوري الأولى في الموسم الماضي.

ورحب سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة بكل من فيصل الخديم ولوسيانو في قلعة النواخذة، مشيراً إلى أن عودة الخديم تمثل إضافة حقيقة للفريق الطامح في العودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة.

ونوه إلى أن الخديم يمتلك خبرة كبيرة وتألق بشكل لافت مع بني ياس خلال المواسم الثلاثة الماضية ، لافتاً الى أن التجمع الداخلي للفريق الذي أنطلق يوم السبت الماضي حضره أكثر من 22 لاعباً وبتواجد الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني محمد الخديم، مشيراً إلى أن التدريبات الداخلية ستسمر حتى عطلة عيد الأضحى ليعاود بعدها الفريق التمارين تأهباً لمباريات تمهيدي كاس رئيس الدولة أواخر سبتمبر القادم .

معسكر داخلي

واكد الخطيبي بان إلغاء فكرة إقامة المعسكر الخارجي تمت بالأجماع وذلك لتباعد المسابقات التي نظمها اتحاد الكرة و سيشارك فيها دبا الفجيرة حيث تقام مباريات تمهيدي كاس رئيس الدولة يوم 27 سبتمبر القادم فيما تنطلق مسابقة دوري الدرجة الأولى المؤهلة للعب في دوري الخليج العربي خلال شهر نوفمبر القادم منوهاً الى انه لا فائدة من إقامة معسكر خارجي في ظل هذه الظروف وسيكتفي النواخذة بمعسكرات داخلية واجراء مباريات ودية وذلك بعد التشاور مع المدرب الوطني محمد الخديم والذي تم تجديد الثقة فيه للموسم الكروي المقبل.

معنويات عالية

وأشار الخطيبي الى ان معنويات لاعبي الفريق تبدو عالية وذلك من خلال التجمع الداخلي الحالي وكلهم عزيمة وإصرار على إعادة النواخذة الى مكانه الطليعي مع الكبار والتأهل الى مصاف دوري المحترفين مع كامل احترامنا لبقية اندية دوري الدرجة الأولى.