تأهل أوليه البحريني وكواترو في «خليجية الأكاديميات»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تواصلت أول من أمس، بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تستضيفها الدولة في إمارة عجمان سنوياً، وتقام منافساتها على استاد حميد بن عبد العزيز النعيمي، بمركز كواترو الرياضي، بمشاركة 6 فرق خليجية، وجرت مباراتان ضمن الجولة الثانية.

وفي المباراة الأولى لحساب المجموعة الأولى، نجح فريق أكاديمية أوليه البحريني من مواصلة تألقه، وفاز على أكاديمية سمارت من سلطنة عمان، برباعية نظيفة، ساهمت بتأهله المباشر للدور نصف النهائي برصيد 4 نقاط، وسجل الأهداف الأربعة، اندرجا وعبد الله الخالدي، وأحرز نيكولا هدفين.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الثانية، واصل فريق كواترو مستضيف البطولة نتائجه المميزة، وفاز على فريق سبورتي من الكويت بنتيجة 3-صفر، ليحجز مقعده في نصف النهائي.