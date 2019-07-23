جمعة: الوحدة حقق مكاسب كبيرة من معسكر هولندا

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

أكد عبد السلام جمعة مدير فريق الوحدة، تحقيق مكاسب عدة من معسكر هولندا، الذي عادت منه بعثة النادي، أول من أمس، ذاكراً أن الجهاز الفني نفذ برنامجه التدريبي بشكل جيد وسط تجاوب كبير من اللاعبين يجعلهم يتفاءلون بتقديم موسم ناجح بإذن الله، وأن التقييم الحقيقي سيكون بعد بدء المباريات الرسمية.

وأشار جمعة إلى أن المعسكر حقق المأمول منه برفع معدل اللياقة البدنية وتنفيذ التكتيك الذي سيعتمد عليه الفريق، وأضاف: صراحة المدرب اجتهد كثيراً في الإعداد وكذلك اللاعبون، كانت فترة إيجابية، رأينا فيها إصراراً كبيراً من كل أفراد البعثة على تقديم كل ما عندهم لأن الجميع يعلمون أهمية مرحلة الإعداد.

وقال مدير الوحدة إن المباريات الودية التي خاضها فريقه كانت مع أندية قوية وزع خلالها المدرب فرصة المشاركة على اللاعبين وتمكن خلالها من تنفيذ رؤيته الفنية وكذلك الوقوف على مستوى الفريق الجماعي بشكل عام .

وأضاف: المدرب تعمد اللعب مع أندية تقدم له الفائدة دون أن ينظر إلى النتائج، الهدف الوحيد كان تجهيز اللاعبين دون تفكير في النتائج لأننا في مرحلة إعداد، وهو ما جعلنا نعلب مع أندية معروفة يمكن أن تكشف السلبيات والإيجابيات، وفي رأيي أن جميع المباريات التي خضناها كانت جيدة ونتمنى أن ينعكس ذلك على مرود الفريق خلال مشواره الرسمي سواء في البطولة الآسيوية أو المنافسات المحلية.

ويستأنف الوحدة تدريباته اليوم بعد راحة قصيرة استمرت 48 ساعة، ويؤدي الفريق أول تمارينه بعد العودة من هولندا عند السادسة مساء على ملعبه الرئيس في أبوظبي.