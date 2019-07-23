العين يستهل تجاربه الودية أمام سيلجي السلوفيني غداً

المصدر: النمسا - البيان الرياضي

يستهل فريق الكرة بنادي العين، مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي، المقام في النمسا حالياً، بمواجهة فريق نادي سيلجي، المنتمي للدوري السلوفيني الممتاز، غداً الأربعاء، على ملعب باد تاتزمانسدورف بالنمسا.

ويتابع الفريق تدريباته المكثفة، تحت قيادة مدربه الكرواتي إيفان ليكو، على فترتين، صباحية ومسائية، ضمن برنامج المعسكر الخارجي في مرحلته الأولى، التي تستمر في النمسا حتى 28 من الشهر الجاري، وشارك في التدريبات الجماعية، كافة عناصر الفريق، في حين خضع محمد جمال لتدريبات خاصة تحت إشراف المعد البدني.

الإجهاد والتهيئة

وقال مطر عبيد الظاهري «الصهباني» مدير الفريق الأول، إنه من المقرر أن ينضم اللاعبون الدوليون في المنتخب الأول، إلى تدريبات الفريق اليوم، وأما في ما يتعلق بالثنائي المحترف لابا كودجو وعبد الرحمن مزيان، ينتظر اكتمال الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرتيهما، للحاق بالفريق في المعسكر.

وأضاف الصهباني: عودة الفريق للتدريبات بعد فترة التوقف الطويلة، يصاحبها في بعض الأحيان نوع من الإجهاد والآلام في العضلات لدى البعض، الأمر الذي يضطر الطاقم الطبي إلى رفع توصية للجهاز الفني بإراحة من يتعرض للإجهاد العضلي في هذه المرحلة لبضعة أيام، وينخرط خلالها في برامج تدريبية خفيفة بصالة الجمانيزيوم، الملحقة بمقر معسكر الفريق.

وأخرى خاصة بتهيئة العضلة لتحمل الجرعات التدريبية، إلى جانب السباحة والجاكوزي، ولهذا السبب، اتخذ الجهاز الفني للفريق قرار إلغاء المباراة الودية الأولى، والتي كانت مقررة أول من أمس، لأن عدد اللاعبين الذين يوجودون في المعسكر حالياً 18 لاعباً، وهناك من لم تكتمل جاهزيته.

معسكر جيد

وتابع: أدى الفريق خلال التجمع الداخلي بمدينة العين، سبع حصص تدريبية في درجات حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية، وبعدها منح المدرب اللاعبين راحة يوم 17 يوليو، قبل أن تغادر البعثة الدولة في الـ 18 من نفس الشهر، لتكملة البرنامج الإعدادي للفريق في المعسكر الخارجي، وأضاف: المعسكر يمضي بالصورة المطلوبة، والجميع هنا يعملون بتركيز وجدية، من أجل تنفيذ البرنامج المقرر.

وشهدت الفترة الماضية، انضمام إسماعيل أحمد إلى الحصص التدريبية الجماعية، وكذلك محمد عبد الرحمن، الذي يشركه المدرب في جانب من التدريب الجماعي للفريق، وآخر منفرد، حتى يبلغ درجة الجاهزية الكاملة، وأما اللاعب محمد جمال، فيعمل بجدية خلال مرحلة التأهيل، ومن المقرر أن ينضم إلى التمارين الجماعية بعد أسبوع.

فحوصات

وكشف الصهباني أن اللاعب محمد أحمد سيغادر يوم الخميس المقبل، معسكر الفريق في النمسا، متجهاً إلى زغرب الكرواتية، برفقة طبيب الفريق الأول، الدكتور جوريكا راكيتش، وذلك للوقوف على مدى جاهزية اللاعب، من خلال الفحوص الطبية، التي سيخضع لها هناك، تحت إشراف اختصاصي جراحة الركبة، والذي كان قد أجرى له العملية الجراحية أخيراً، قبل الانخراط في الحصص التدريبية مع زملائه لاعبي الفريق، وسيعود اللاعب من كرواتيا إلى النمسا في نفس اليوم.