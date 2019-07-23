«أبيض الناشئين» ينهي المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهى منتخبنا الوطني للناشئين أمس، المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية، في أحد مستشفيات دبي، وفقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي، وتحت إشراف لجنة الطب الرياضي باتحاد كرة القدم.

واشتملت الفحوصات الجهاز العضلي والحركي، وفحوصات الدم، للتأكد من حسن عمل وظائف أعضاء الجسم بالكامل، كما تم فحص القلب في حالة المجهود أيضاً، قبيل المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020، والتي ستنطلق في سبتمبر المقبل.

ويتدرب منتخبنا حالياً في ملعب ذياب عوانة بدبي، تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد، بمشاركة 28 لاعباً، هم: سلطان عادل محمد، سيف سعيد الزعابي ( اتحاد كلباء )، محمد أحمد الحارثي، مطر سالم سيف ( بني ياس )، أحمد محمد المرزوقي، زايد خميس مسعود، منصور عبد الرحيم محمد ( الجزيرة )، إبراهيم سلطان الكعبي ( الذيد )، خالد توحيد محمد، سعيد محمد غانم، علي طاهر إبراهيم، بدر إبراهيم السويدي ( الشارقة )، أحمد محمد البلوشي، سعيد جمال محمد، علي حسن عبدالله مراد، غيث خالد علي البلوشي.

يوسف إبراهيم البلوشي ( شباب الأهلي دبي )، أحمد عبد الله سعيد البادي ( العين )، حمد محمد الدرمكي، سعيد سالم ناصر ( الفجيرة )، جمال خليفة السعدي، حمدان سعيد محمد إبراهيم، محمد نقي الخوري ( النصر )، عبد الله أحمد عبد الله، عوض محمد عوض الكثيري ( الوحدة )، منصور صالح برغش المنهالي ( الوحدة )، سعود محمد طالب المري، عبد الله أحمد الاستاذ (الوصل ).

ومن المنتظر أن تغادر بعثة منتخب الناشئين إلى صربيا نهاية الشهر الجاري، لإقامة معسكر خارجي سيخوض خلاله 5 مباريات مع أندية مختلفة ومنتخب صربيا.