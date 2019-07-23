خورفكان يختبر جاهزيته لـ «المحترفين» بودية أمام «إف سي مصر»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يخوض الفريق الأول للكرة بنادي خورفكان، أولى تجاربه الخارجية خلال معسكره الحالي بجمهورية مصر العربية، بملاقاة فريق اف سي مصر، من الدرجة الثانية، في مباراة ودية يقف من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي على مدى الجاهزية التي وصل إليها اللاعبون، بعد انتهاء فترة الإعداد الداخلي يوم 16 يوليو الجاري.

ويتواجد مع الفريق حالياً 25 لاعباً، إلى جانب لاعبين من البرازيل، تحت التجربة، على رأسهم محترف القادسية السعودي بيسمارك.

وكان خورفكان قد تعاقد مع اللاعب دودو القادم من الدوري البرازيلي، وسـيحاول كاميلي إشراك معظم اللاعبين خلـال المبـاريات الودية اليوم، وذلك للوقـوف عـن قرب على جاهزيتهم، وتقـرر خوض المباراة الثانية يوم 27 الجاري أمام فريق الترسانة.

ومن ثم يلاقي فريق طلائع الجيش يوم 31 الجاري، ليختتم الفريق مبارياته الخارجية بمواجهة الإنتاج الحربي يوم 3 أغسطس المقبل، على أن تعود البعثة يوم 6 المقبل، للدخول في الفترة الأخيرة من الإعداد قبيل انطلاقة مسابقة كأس الخليج العربي في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

دوري صعب

وأكد خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، أن معسكر مصر الحالي يسير وفقاً لما هو مخطط له، لافتاً إلى أن المباريات الودية التي تنطلق اليوم ستكون الفائدة منها كبيرة للجهاز الفني وسيرسم المدرب كاميلي خططه ويضع طريقة لعبه من خلال التجارب الودية فضلاً عن التعرف عن قرب إلى وظائف اللاعبين وتوزيع المهام والأدوار لكل لاعب ضمن القائمة الرئيسية لفريق خورفكان.

وأشار غانم إلى أن مسابقة الموسم الكروي المقبل 2019/ 2020 لن تكـون سهلة ولذلك علينا التهيـؤ جيداً للاستحقاقات المقبلة من مسابقة كأس الخليج العربـي ودوري المحترفين ومسابقة كـأس صاحب السمو رئيس الدولة.