غياب الرباعي صداع «السماوي» قبل الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يبحث بني ياس عن لاعب واحد يعوضه غياب 4 من نجومه الذين غادروا الكشوفات مؤخراً بعد موسم حافل، وتحديداً في خانة الارتكاز، التي فقد فيها الفريق جميع لاعبيه الأساسيين والاحتياطيين الذين كانوا يلعبون في هذا المركز، وهم الكولومبي مايكل اورتيغا، وحبوش صالح، والبديل فيصل الخديم، وأخيراً فواز عوانة، الذي أعاره السماوي لـ «أصحاب السعادة»، تقديراً لمشاركته الآسيوية، رغم حاجة النادي إلى جهوده.

ويمثل غياب الرباعي صداعاً مستمراً لـ «السماوي»، في فترة استعداده للموسم الجديد.

ويعمل «السماوي»على استغلال خانة الأجنبي الرابع، والشاغرة حتى الآن، للتعاقد مع لاعب ارتكاز بمواصفات خاصة، يجمع بين مهارة حبوش وفدائية عوانة ورشاقة إورتيغا، وقوة الخديم، وستكون مهمته صعبة في إيجاد البديل المناسب الذي سيكون مطالباً بتعويض رحيل الرباعي، مع الوجود المستمر في غالبية مباريات الموسم، ويوجد تفاؤل داخل النادي بإيجاد اللاعب المطلوب، قياساً بالخبرة التي تتمتع بها الإدارة وتدقيقها في اختيار الأجانب.