10 مقاعد للإمارات في لجان الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي- العوضي النمر

نالت الإمارات 10 مقاعد في مختلف لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الدورة الحالية للاتحاد والممتدة حتى 2023، جاء الاختيار نظراً لما تتمتع به الكوادر الإدارية الإماراتية من خبرات متراكمة، اكتسبتها من العمل الرياضي طوال السنوات الماضية، وقع الاختيار على كل من عبد الله ناصر الجنيبي للعضوية لجنة المسابقات للمرة الثانية.

وهشام الزرعوني عضواً باللجنة المالية، ومسلم الكثيري للجنة التراخيص، وأمل بوشلاخ للجنة النسائية، محمد بن هزام للجنة التطوير، في أول مشاركة له رسمية في الاتحاد الآسيوي، وعلي حمد البداووي للجنة الحكام للمرة الثانية.

وعبد الله حسن للجنة الفنية، والدكتورة ريما الحوسني للجنة الطبية، وخميس الشامسي للجنة الصالات، ويعقوب بن عيسى السركال للجنة التسويق، ومن المقرر أن يباشر الأعضاء الجدد مهامهم باللجان خلال الاجتماعات الدورية المقبلة، وتستمر مهمة هؤلاء خلال الدورة الانتخابية الحالية للاتحاد والآسيوي والممتدة حتى عام 2023، وتعتبر حصيلة الإمارات من المقاعد جيدة، وربما يتزايد العدد بعد الإفصاح عن أسماء اللجان القانونية في الاتحاد الآسيوي.



