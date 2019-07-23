«الشارقة الرياضي» يتفقد مرافق ومنشآت نادي مليحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تفقد عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مرافق ومنشآت نادي مليحة الثقافي الرياضي بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي، وسعيد العاجل مدير إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة وزكية سهيل المشرخ مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة ومحمد الحمادي مدير مكتب الأمين العام بالمجلس.

ونقل عيسى هلال تحيات وشكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، مؤكداً ثقته في مجلس الإدارة الجديد واستمرار تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب والحرص على تنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لما فيه مصلحة أبنائنا اللاعبين وتوفير جميع متطلباتهم.