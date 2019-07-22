«الإمبراطور» يغادر إلى النمسا اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تغادر اليوم إلى جمهورية النمسا بعثة الفريق الأول لنادي الوصل، لبدء المرحلة الثانية من الاستعداد للموسم الجديد والتي تستمر لغاية 15 أغسطس المقبل.

ويترأس بعثة «الإمبراطور» حميد يوسف مدير فريق الوصل، والتي تضم الطاقم الفني والإداري والطبي المكون من 17 فرداً على رأسهم المدرب لورينت ريجيكامب.

كما تضم البعثة 28 لاعباً من الفريق الأول، فيما من المنتظر أن يلتحق في الساعات المقبلة إلى المعسكر كل من اللاعب علي صالح علي وفارس خليل ومحمد علي كيدي وعبدالله جاسم وعبدالله مال الله عقب الانتهاء من معسكر المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، والذي اختتم يوم أمس، ليصبح العدد 33 لاعباً.

ويغيب عن المعسكر الخارجي، كل من الحارس سلطان المنذري ولاعب خط الوسط محمد سرور لاستمرارهما في تلقي العلاج وقضاء فترة إعادة التأهيل.

وسيخوض الفريق 8 مباريات ودية خلال المعسكر، في انتظار نتائج قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والمقرر إقامتها في المغرب يوم 27 يوليو الجاري، والتي ستتحدد وجهة الفريق عقب نهاية المعسكر في النمسا، إما بالعودة إلى الإمارات، أو بالتوجه مباشرة إلى الدولة مستضيفة لقاء الذهاب في الدور الـ32 للبطولة العربية التي يشارك فيها الوصل للموسم الثاني على التوالي، وخاصة أنه من المفترض أن تنطلق مباريات ذهاب هذا الدور يوم 20 أغسطس المقبل، أي بعد 5 أيام فقط من نهاية معسكر النمسا. وكان نادي ألانيا سبور التركي قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأسبوع الماضي بأنه سيلعب مع «الإمبراطور» ودياً يوم 4 أغسطس المقبل.