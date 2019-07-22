صفقات أنديتنا من أمم أفريقيا.. صفر

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

لم تستفد أندية دورينا من المواهب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي أسدل الستار عليها أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة، حيث لم تتعاقد أنديتنا مع أي لاعب من البطولة حتى الآن رغم اعتراف بعض المسؤولين في الأندية خلال الأيام الماضية أن البطولة الأفريقية كانت تحت مجهر اللجان الفنية بالأندية.

ومازالت مشاركة اللاعب الأفريقي في دورينا ضئيلة رغم الإمكانيات العالية لأبناء القارة السمراء، حيث بلغ عدد اللاعبين من أفريقيا الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 7 لاعبين من أصل 25 لاعباً انتقلوا حديثاً إلى أنديتنا المحلية من بينهم 3 لاعبين من توغو ولاعب من الجزائر ولاعب من جنوب أفريقيا ولاعب من غانا ولاعب من نيجيريا.

ولم يختلف المشهد اليوم عن الموسم الماضي الذي شهد فيه «الميركاتو» الصيفي تعاقدات محدودة مع نحو 9 لاعبين من أفريقيا، حيث يسيطر أبناء قارة أمريكا اللاتينية على النصيب الأعلى من التعاقدات خاصة اللاعب البرازيلي الذي يتصدر المشهد سنوياً نتيجة العديد من العوامل أبرزها قناعة الأندية وثقتها بقدرات اللاعب البرازيلي أكثر من اللاعبين الآخرين.

وتألق العديد من اللاعبين الأفريقيين في الدوري الأوروبي وسجلوا أسماءهم في سجلات العالمية، ويعتبر المصري محمد صلاح النموذج الرائد في الفترة الحالية بعد أن حقق مشاركة استثنائية مع فريق ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق السينغالي سانديو ماني والجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي وغيرهم الكثير من اللاعبين الذين ساهموا في رفع أسهم اللاعب الأفريقي.

قناعات أندية

أكد منذر علي لاعب منتخبنا والوصل سابقاً ووكيل لاعبين حالياً، أن عزوف العديد من الأندية في دورينا عن التعاقد مع لاعبين من أفريقيا، يعود إلى قناعات بعض إدارات الأندية وتوجهها في استقطاب لاعبين من بلدان معينة ولاسيما من قارة أمريكا الجنوبية التي حصدت نصيب الأسد في عملية التعاقدات، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين في الأندية يفضلون جنسيات على أخرى بما يتوافق مع رغبات بعض المدربين الذين ينحاز لبعض اللاعبين من بلدان محددة مما يجعل الرؤية موحدة بين الطرفين في هذا الجانب.

وأضاف منذر علي لـ«البيان الرياضي» أن القيمة السوقية للاعبين الأفارقة متفاوتة بين المرتفعة والمعتدلة والمتدنية، مشيراً إلى أن معظم اللاعبين البارزين في البطولات وبنسبة من 85% مرتبطون بعقود احتراف مع أندية أوروبية.

ولفت منذر إلى أن الخامات المميزة في بطولة كأس أمم أفريقيا غير المرتبطة بعقود احتراف، يستهدفهم وكلاء اللاعبين «السماسرة» من أوروبا لعقد صفقات أثناء البطولة أو بعد انتهائها، مبيناً أن اللاعب الأفريقي أو غيره من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، يفضل التجربة الأوروبية على أي تجربة أخرى باعتبارها حلماً ومحطة عالمية بارزة في عالم الساحرة المستديرة فضلاً عن كونها بوابة تسويق عالمية.

مواصفات مطلوبة

وذكر منذر علي أنه على المستوى المحلي، ثمة لاعبون يمتلكون المواصفات المطلوبة، ففي دورينا لديهم القدرة في تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة وتشكيل الفارق الكبير، مشيراً إلى بعض النماذج الأفريقية السابقة في دورينا مثل السنغالي ماخيتي ديوب لاعب شباب الأهلي والظفرة سابقاً والغاني أسمواه جيان لاعب العين وشباب الأهلي سابقاً والجزائري مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة سابقاً والمغربي مراد باتنا لاعب الوحدة وغيرهم الكثير من اللاعبين الآخرين الذين فرضوا وجودهم مع بعض أندية دورينا وسجلوا مشاركة مميزة خلال فترة تواجدهم في دورينا.

وأكد منذر علي أن اللاعب المتواجد في الدوري الأوروبي يتميز بامتلاك عقلية احترافية تتراوح من جيدة إلى ممتازة، بينما يعتبر اللاعب القادم من بلدانهم مباشرة منهم على سبيل المثال القادمين من أفريقيا، يعيبهم عدم الالتزام بالانضباط وقد يقدم بعضهم مشاركة مميزة في النصف الأول من الموسم الكروي ثم يتدنى مستواه الفني لاحقاً بسبب عدم نضج عقلية اللاعب الاحترافية بخلاف من خاض تجربة أوروبية والذين قد يخفقون نتيجة عوامل أخرى، مشيراً إلى أن قلة من اللاعبين المميزين في أفريقيا عموماً والبطولة الأفريقية على وجه التحديد، يمكن استقطابهم بسعر معقول، إلا أن الغالبية تعتبر قيمة التعاقد معهم عالية نظراً لارتباطهم بعقود مع أندية قد تطلب مبالغ عالية لفسح العقد في حين كانت النية التعاقد مع اللاعب.

مواهب واعدة

وكشف منذر علي أن النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، ضمت مواهب واعدة وعناصر مميزة في بعض المنتخبات الأفريقية غير العربية مثل منتخب مدغشقر ومعظم لاعبين يلعبون في دوريات أوروبية من درجة ثانية وثالثة، وقدموا مستويات مميزة قياساً بدورينا إلى جانب منتخب موريتانيا أحد ممثلي العرب الذي يعتبر مفاجأة البطولة، مطالباً المسؤولين عن التعاقدات في الأندية، بضرورة عقد صفقات مبنية على أسس سليمة لا ترهق ميزانية الأندية بإنفاق مبالغ تفوق طاقاتها أو الاختيار بطريقة عشوائية قد تؤدي إلى عملية التغيير في فترة الانتقالات الشتوية

حضور ضعيف للأفارقة في دورينا

العين

اللاعب: عبدالرحمن مزيان

الجنسية: الجزائر

المركز: هجوم

اللاعب: لابا كودجو

الجنسية: توغو

اتحاد كلباء

اللاعب: بينيل ملابا

الجنسية: توغو

المركز: هجوم

بني ياس

اللاعب: أياندا باتوسي

الجنسية: جنوب أفريقيا

المركز: وسط

عجمان

اللاعب: تونغو دومبيا

الجنسية: توغو

المركز: وسط

اللاعب: وليام أوسوا

الجنسية: غانا

المركز: هجوم

اللاعب: غودوين مينشا

الجنسية: نيجيريا

المركز: هجوم