اليماحي: أسعار الأفارقة نارية لا نقدر عليها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد عبيد اليماحي، نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أن النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم أفريقيا ضمت نخبة من أروع اللاعبين في أوروبا، ومن الصعب انتداب هذه النوعية من اللاعبين، نظراً لارتفاع القيمة السوقية لهم، موضحاً أن اللاعب الأفريقي المتميز غير موجود في القارة السمراء، وإنما في الدوريات الكبيرة الأخرى، منها الأوروبية.

وأشار اليماحي إلى أن اللاعب الأفريقي في صفوف الفريق حالياً التوغولي بينيل ملابا يمتلك تجربة أوروبية في ألمانيا، وتربى في منتخبات الناشئين والمراحل السنية الأخرى بألمانيا قادته إلى التأهل بأن يكون ضمن كتيبة «النمور» في الموسم المقبل، موضحاً أن البطولة الأفريقية تزامنت مع نهاية موسمنا الكروي، حيث حددت الأندية أهدافها مسبقاً عبر التجديد لبعض اللاعبين أو ترشيح بعض الأسماء قبل موعد انطلاقة موعد البطولة الأفريقية التي شهدت مشاركة بعض المنتخبات ضعيفة المستوى.

خصائص مشتركة

وعن تصدر اللاعب البرازيلي المشهد، عزا اليماحي السبب إلى وجود بعض الخصائص المشتركة مع اللاعب الخليجي وتميز اللاعب البرازيلي الذي يفكر بالعائد المادي بخاصية الانسجام بسرعة من الفريق الجديد، فضلاً عن امتلاكه مهارات كروية تعتبر محط اهتمام الجمهور الخليجي باعتباره لاعباً مهارياً، مضيفاً أن معظم اللاعبين في الدوري الأوروبي ليسوا أوروبيين بالأصل، وإنما ينتمون إلى دول أخرى في قارة أمريكا الجنوبية وتغذوا على عقلية الاحتراف الأوروبية.