يوسف جابر: تعبنا من التضحيات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد يوسف جابر قائد فريق الكرة بنادي بني ياس عقب عدم تجديد التعاقد معه أن هنالك من يسعى للإطاحة بـ«السماوي» من موقعه المميز، ذاكراً أن الفريق كلما وقف على أقدامه وأصبح أقوى من الماضي تيتي إدارة للإطاحة به دون معرفة السبب أو الهدف من مثل هذا العمل وقال: نحن كلاعبين تعبنا من التضحيات ثم يأتي بعدها مسؤول ليبدأ من الصفر... وأضاف متسائلاً: هل اشتاق هؤلاء إلى دوري الهواة ؟.

وأضاف : إذا كان ما يحدث في نادي بني ياس صحيحاً، فأنا لا أفهم كرة ،واتساءل عن كيفية الاستغناء عن لاعبين مميزين مثل حبوش صالح ودادا .

واستغرب جابر من نفي أحد مسؤولي النادي وجود مستحقات مالية له .