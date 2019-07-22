التاريخ يساند «الأبيض» في تصفيات آسيا والمونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

لا يزال يتواصل الحديث عن قرعة تصفيات مونديال 2022 وآسيا 2023، حيث يصف البعض المجموعة السابعة التي يتواجد فيها «الأبيض» بأنها صعبة، بتواجد: فيتنام، تايلاند، ماليزيا، وإندونيسيا، والبعض الآخر يصفها بالسهلة مسترشداً بالمجموعة الحديدية التي وقع فيها منتخبنا خلال التصفيات الماضية بتواجده مع منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية والعراق وتايلاند، واتفق الجميع على أن الاستعداد الجيد وقوة الوديات سلاح منتخبنا لتصدر المجموعة السابعة.

وفي قراءة لتاريخ «الأبيض» مع مواجهات منتخبات المجموعة السابعة يتضح أن التاريخ يلعب لصالح منتخبنا بلغة الأرقام، ولكن التأهل وتحقيق الفوز لا يتوقفان عند التاريخ وحسب، ويجب الحذر، مع بذل جهد كبير والاستعداد القوي ووجود تركيز عالٍ من الجهاز الفني واللاعبين من أجل الظهور المتميز وتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير التي تتمنى ظهور منتخبنا في المونديال للمرة الثانية.

تطور

وبالنسبة لمواجهة منتخبنا مع إندونيسيا في انطلاقة التصفيات 10 سبتمبر المقبل، فإن «الأبيض» لعب مرة واحدة أمام هذا الفريق وحقق الفوز بهدف، ولكن منتخب إندونيسيا تطور كثيراً وتحظى مبارياته بحضور جماهيري كبير وهو أحد أسلحته .

نمر جديد

ويعتبر منتخب فيتنام أحد النمور الآسيوية الجديدة وظهر بمستوى جيد في نهائيات آسيا الأخيرة وأحرج العراق وإيران وهزم اليمن بهدفين، وخلال السنوات الماضية تقابل منتخبنا مع فيتنام 5 مرات حقق الأبيض الفوز 4 مرات وفيتنام مرة واحدة، ويضم الفريق عدداً من اللاعبين صغار السن والمتميزين.

تايلاند البرازيلي

تقابل منتخبنا مع تايلاند 9 مرات، حقق الأبيض الفوز في 5 لقاءات وتعادل الفريقان 3 مرات وفاز تايلاند مرة واحدة، والمتابع لمنتخب تايلاند يجد أنه تطور كثيراً في السنوات الأخيرة بعد أن ضم في صفوفه عدداً من اللاعبين البرازيليي الجذور، وخلال نهائيات آسيا ظهر الفريق بمستوى طيب وتأهل كثاني مجموعة بعد أن تفوق على الهند والبحرين وتعادل مع الأبيض، ويجب الحذر من هذا الفريق بشكل خاص.

تفوق

رغم تفوق منتخبنا على ماليزيا 5 مرات من ستة لقاءات بين الفريقين إلا أن المنتخب الماليزي يتطوراً ولا بد من حسن الاستعداد والجدية تحسباً لأية مفاجآت.

مقارنة

يرى حسن إسماعيل مدرب حراس منتخبنا الأسبق أن مجموعة المنتخب سهلة، مقارنة بالتصفيات الماضية التي كانت تضم اليابان وأستراليا والسعودية والعراق وتايلاند، وقال : لا بد أن يكون استعدادنا قوياً ويتناسب مع الرغبة في نيل صدارة المجموعة والتأهل، وقال: على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم من خلال الجدية في التدريبات والمباريات وعدم الاستهانة بأي منافس، وأنا متفائل بفوز منتخبنا وتأهله لأن معدن اللاعبين النفيس يظهر في المواقف الصعبة.