ليكو: العين «وايد زين» في معسكر النمسا

المصدر: النمسا - البيان الرياضي

أعرب الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، عن رضاه عن استعدادات فريقه للموسم الجديد، بداية بالتجمع الداخلي، وصولاً للمعسكر الخارجي، وقال: ننتظر انضمام «الدوليين» إلى جانب بعض اللاعبين المصابين، والذين يخضعون حالياً لبرنامج تأهيل .

وأشار إلى أنه والجهاز المعاون تعلم عدداً لا بأس به من الكلمات العربية خلال الأيام الماضية، والتي يصف بها استعدادات الفريق، ومنها «وايد زين»، بالإضافة إلى كلمات «السلام عليكم، وبسرعة، ولليمين واليسار، وقدام واضغط، ويلا شباب». وأكد أنه طلب من مدير الفريق، مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، وعصام عبد الله إداري الفريق، تعليمهم عدة كلمات عربية يومياً، للتعرف إلى الثقافات والعادات في اللهجة الإماراتية، بالإضافة إلى المفردات التي ترتبط بعوامل الحركة والتحفيز والحماس، لاستخدامها بالحصص التدريبية، كونها الأقرب للاعبين المواطنين.

وأضاف: خلال الـ 12 يوماً الماضية، خرجت بانطباع جيد عن أسلوب تعامل اللاعبين، وتنفيذهم للتوجيهات خلال الحصص التدريبية وعقليتهم الاحترافية، حول خطة الجهاز الفني في المعسكر، قال: نركز حالياً على رفع معدل اللياقة البدنية، بالإضافة إلى آلية التعامل في ما يخص النواحي الذهنية، خصوصاً أن الفريق ضم 7 لاعبين جدد، نتطلع إلى تأقلمهم سريعاً.

مواجهات

وتحدث ليكو في اللقاء الذي أجرته معه قناة العين التلفزيونية، عن المواجهات الودية في المعسكر، قال: يخوض الفريق مباراة أمام فريق فاردار، المنتمي لدوري الدرجة الأولى المقدوني، 27 الجاري، وبحثت مع إدارة الفريق عن لعب مواجهة أخرى، وشخصياً، لا أطالب الفريق بالكثير خلال المواجهتين، في ظل النقص العددي بصفوفنا، بيد أن تلك المباريات دائماً ما تكون مهمة بالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن فرصة .

رسالة

وعن الرسالة التي يوجهها لجماهير العين من معسكر النمسا، قال: نؤكد لجماهيرنا حرصنا على تقديم أفضل ما لدينا، وننتظر منهم المساندة القوية والتشجيع المتواصل، حتى نتمكن سوياً من تحقيق أهداف النادي وطموحاتنا المشتركة.