الوحدة يستأنف تدريباته غداً ويواجه اتحاد جدة 30 الجاري

المصدر: أبوظبي -أحمد عيسى

منح الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، بقيادة الهولندي موريس شيتجين، لاعبي الفريق راحة 48 ساعة، عقب عودة صباح أمس من معسكر هولندا الإعدادي، الذي استمر 25 يوماً، تأهباً للبطولة الآسيوية والموسم المحلي، ويستأنف الفريق تدريباته غداً بشكل يومي، قبل مواجهة اتحاد جدة يوم 30 الجاري، في تجربة أخيرة قبل مقابلة النصر السعودي 5 أغسطس المقبل على ملعب الأخير، ضمن دور 16 من دوري أبطال آسيا.وكان الوحدة خاض 5 مباريات ودية أمام أندية قوية خلال المعسكر، وأكد المدرب موريس أنه راضٍ عن محصلة المعسكر، والأداء الذي قدمه الفريق.

من ناحية أخرى، أكد فواز عوانة الوافد الجديد على قلعة أصحاب السعادة، معاراً من نادي بني ياس، سعادته بالانضمام إلى «العنابي»، ذاكراً أنه نادٍ كبير يفخر بارتداء شعاره، وأشار عوانة الذي يوجد مع السماوي في معسكر بني ياس، وسينضم إلى فريقه الجديد يوم الجمعة المقبل، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل أن يكون عند حسن الظن، وحتى يسهم في إسعاد جماهير العنابي.

قال عبد الله الغيلاني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس، إن إعارة فواز عوانة للوحدة، تمت بروح رياضية، وبرغبة تحقيق الهدف الواحد، المتمثل في «أنا إماراتي»، في إشارة منه إلى أن تلبية طلب الوحدة، تمت تقديراً لظروف مشاركته في البطولة الآسيوية، ذاكراً أن بني ياس يمكنه التراجع من هدفه، لأجل تحقيق هدف أسمى، وهو إعلاء راية الإمارات، مؤكداً أن ناديه بتشرف بأن يمد يده للوحدة، تأكيداً على «الوحدة» التي تربط الناديين.