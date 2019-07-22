هيكلة فنية جديدة لفرق عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

اعتمد قطاع المراحل السنية في نادي عجمان، الهيكلة الفنية الجديدة وأكد يحيى المطروشي عضو مجلس الإدارة، مشرف قطاع المراحل السنية. الهيكلة الجديدة للقطاع ، حيث يدرب فريق 11 سنة، حسن وكيل الشنيني، ومساعده محمد جمال، وفريق 12 سنة، الكابتن أسامة، ومساعده أحمد عيسى، وفريق 13 سنة حازم خالد، ومساعده إيهاب، وفريق 14 سنة، عبد الله المهري، ومساعده خليل موسى، وفريق 15 سنة، جمال عيسى، ومساعده فرح راكان، ، وفريق 16 سنة، ماهر حسن، ومساعده سعيد سلامة، ، زيدرب محمد شاهين فريق 19 سنة، مع مساعده سعيد العطار، ويتولى يوسف عبيد تدريب فريق 21 سنة، بمساعدة أحمد رحماني.