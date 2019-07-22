35 لاعباً في استعدادات مسافي

المصدر: مسافي - محمد فضل

دشن فريق الكرة بنادي مسافي، مرحلة الاستعدادات للموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى، أول من أمس، بمشاركة 35 لاعباً، وحضر بداية الإعداد سعيد المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، الذي طالب اللاعبين بمضاعفة الجهد، لافتاً إلى أن الجهاز الفني، بقيادة المغربي إبراهيم بفود،سيقوم باختيار الأفضل للقيد في القائمة الرسمية للفريق، والتي تضم حالياً بشكل أساسي 15 لاعباً من اللاعبين المواطنين .

وأكد المحرزي لـ «البيان الرياضي»، أن المعسكر الخارجي تقرر إقامته في مصر بداية سبتمبر المقبل، على أن تكون العودة للدولة 21 سبتمبر، وقبيل انطلاقة تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يوم 27 من الشهر نفسه،