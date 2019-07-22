هوية جديدة لرابطة المحترفين

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن رابطة المحترفين سوف تعلن عن هويتها الجديدة خلال شهر أغسطس المقبل، من خلال مؤتمر صحافي موسع بعد أن تم إشهار الرابطة بشكل رسمي من قبل هيئة الرياضة، خلال الفترة الماضية، لتمنحها الاستقلالية الإدارية والمالية، حيث سيتم الكشف عن شعار جديد واعتماد اللوائح المنظمة والعديد من البرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويتم خلال الكشف عن الهوية الجديدة الإعلان عن استمرار نفس التشكيل الحالي للمجلس التنفيذي للجنة دوري المحترفين برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي الذي أثبت كفاءته في إدارة اللجنة خلال الدورة الانتخابية الحالية، وسيتولى المجلس التنفيذي إدارة الرابطة كمرحلة انتقالية حتى انتخابات 2020 والتي ستقام بنهاية الدورة الحالية للمجلس بالتزامن مع انتخابات اتحاد الكرة.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة لرابطة المحترفين الجديدة، فسيتم انتخاب مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، منهم 5 أعضاء بالانتخاب وهو الرئيس والنائب إضافة إلى 3 أعضاء، فيما يتم تعيين العضوين الباقيين من قبل الرئيس، على أن يكونا من أصحاب التخصصات ولهما حق التصويت، وسيتم تولي رئيس الرابطة الجديدة منصب نائب رئيس الاتحاد كما هو متبع حالياً.

يذكر أن أنشطة «المحترفين» تنطلق 22 أغسطس المقبل من خلال مسابقة كأس الخليج العربي على أن ينطلق دوري الخليج العربي 19 سبتمبر المقبل تحت إشراف رابطة المحترفين.