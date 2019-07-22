التوغولي ملابا يسجل أول أهدافه مع «النمور»

المصدر: كلباء-علي الظاهري

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء، أولى تجاربه الودية في معسكر النمسا، أمام فريق نيريجهيهاز سبارتكوس المجري، أحد أندية الدرجة الثانية 1 - 2. ونجح المهاجم التوغولي بينيل ملابا في تسجيل أول أهدافه منذ انضمامه حديثاً إلى كتيبة «النمور». ويواجه كلباء السبت المقبل، فريق زالايغيرزيغي المجري، أحد أندية الدوري الممتاز بالمجر، فيما سيخوض 3 مباريات أخرى أمام فرق من أندية الدوري السعودي، وهي الفتح والاتفاق والوحدة، قبل العودة إلى الدولة أغسطس المقبل.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الإيطالي فابيو فيفياني على الدفع في تشكيلة المباراة الأساسية، ضمن عناصر جديدة، أبرزهم يعقوب الحوسني وخالد شماريخ وسعيد المنهالي، إلى جانب ملابا.