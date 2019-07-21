الجزيرة يصل إلى هولندا والدوليون ينضمون غداً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي الجزيرة، أمس، إلى هولندا لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، ويستمر المعسكر حتى 10 أغسطس المقبل، ولم يرافق البعثة الغاني إرنست ساني في مؤشر واضح إلى عدم مواصلته مع الفريق خاصة في ظل الأنباء التي تحدثت عن التعاقد مع بديل له خلال فترة التعاقدات الصيفية الحالية، والتي يسعى خلالها الفريق إلى التعاقد مع أبرز الأجانب.

وينضم إلى معسكر الفريق غداً النجوم الدوليون علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خلفان مبارك، خليفة الحمادي، عبد الرحمن العامري، محمد العطاس، زايد العامري الذين يتواجدون مع المنتخبين الأول والأولمبي.

وتضم البعثة التي يترأسها أحمد سعيد مشرف الفريق الأول، 20 لاعباً بقيادة فارس جمعة ومسلم فايز وعبد الله رمضان، سباستيان ساني، ونجم الفريق الجديد سلطان الغافري القادم من الوحدة، ومحمد فوزي بعد انهيار صفقة انتقاله إلى الشارقة، والتي ظلت حديث الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية.

وكان الفريق أكمل المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، وتضمنت الفحوصات الطبية، وأعد الهولندي يورغن ستربيل المدرب الفني الجديد برنامج إعداد الفريق، متضمناً عدداً من المباريات الودية التي سيتم تحديد طرفها الثاني لاحقاً، ويستعد «فخر أبوظبي» للموسم بطموحات كبيرة للعودة لمنصات التتويج.