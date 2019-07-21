«الوصل» و«الوثبة للتأمين» يوقعان اتفاق رعاية لموسمين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقّعت شركة الوصل لكرة القدم اتفاقية رعاية مع شركة الوثبة الوطنية للتأمين، لتكون بموجبها الشركة شريكاً استراتيجياً للإمبراطور كراعٍ برونزي للموسمين القادمين، وتنضم إلى قائمة الرعاة الرسميين للنادي في الموسم الرياضي المقبل 2019 ـ 2020.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، على أن يكون النادي نموذجاً متميزاً ورائداً على جميع المستويات الرياضية والثقافية والاقتصادية، بُغية تحقيق الاكتفاء المؤسسي، وزيادة الإيرادات العامة التي تساعد النادي على تحقيق الأهداف المرجوة.

وسيظهر شعار الشركة على قمصان الفريق الأول كرة القدم بـ«نادي الوصل» بجميع المسابقات المحلية التي يشارك بها الفريق.

من جانبه، وصف محمد أميري عضو مجلس إدارة شركة الوصل للاستثمار، التوقيع مع شركة الوثبة للتأمين بالخطوة المتميّزة، وقال: سعداء بتوقيع الاتفاقية،

ولفت أن الشراكة مع الوثبة تأتي امتداداً لمساعي النادي الحثيثة في مواصلة الارتقاء بالجوانب الاستثمارية عبر توقيع عقود مع شركات رائدة ومتميّزة في مجالها، متمنياً أن تحدث هذه الشراكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة في مستوى التأمين الصحي المقدم للنادي.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين بسام جلميران عن سعادته بالشراكة مع نادي الوصل، خاصة وأنها امتداد لشراكة أصيلة على مدى سنوات مضت، حيث كانت أول اتفاقية تعقدها شركة تأمين مع نادي رياضي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن اتفاق الرعاية هو تتويج لجهود الطرفين طوال السنوات الخمس الماضية.