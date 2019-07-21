عموري يُشعل الميركاتو الصيفي

أشعل اللاعب الموهوب عمر عبد الرحمن «عموري» الميركاتو الصيفي، بعد توقف مفاوضات نادي الهلال السعودي معه للتجديد عاماً آخر، نتيجة عدم توصل الطرفين لاتفاق حول شروط التعاقد، رغم أن «عموري» استعاد عافيته تماماً من الإصابة التي لحقت به خلال الموسم الماضي مع الهلال، وأدت التطورات الأخيرة إلى فتح المجال أمام العديد من الأندية للدخول على خط التفاوض لنيل توقيع عموري والاستفادة من جهوده خلال الموسم المقبل.

على الصعيد الخليجي يسعى الأهلي السعودي إلى ضم «عموري» وتقدم بعرض مغرٍ له، ولم يتم حسم الصفقة إلى الآن، ما فتح الباب أمام أندية محلية للاستفادة من خدماته مثل ناديه السابق العين الذي يرى أنه أحق بلاعبه الذي ترعرع في صفوفه ونال شهرته بين جدرانه، والاتصالات تتم من خلال شخصيات كبيرة محبة للقلعة البنفسجية ولكن لم تحسم الأمور.

ودخل ناديا شباب الأهلي والجزيرة على الخط لجس النبض ومعرفة مدى رغبة «عموري» في الانضمام إلى أحدهما، خلال الفترة المقبلة. ويقول المقربون من اللاعب، إن وكيل أعماله يتلقى حالياً العديد من عروض الأندية قبل عقد جلسة تشاورية مع اللاعب لاختيار الأفضل منها.